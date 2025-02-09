Минулої доби росіяни обстріляли прикордоння 79 разів
Київ • УНН
За минулу добу росіяни 79 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей, зафіксовано 213 вибухів. Пошкоджено промислове підприємство, приватні будинки та інфраструктуру.
На територіях Чернігівської, Сумської та Харківської областей було зафіксовано 79 обстрілів (213 вибухів).
Пише УНН з посиланням на оперативне командування "Північ".
За минулу добу, 8 лютого 2025 року, попередньо без жертв. Постраждали промислове підприємство, приватні будинки, гараж, автомобіль та об’єкти критичної інфраструктури.
Загалом зафіксовано 79 обстрілів (213 вибухів) на території Чернігівської, а також частин Сумської та Харківської областей із застосуванням різних видів озброєння.
Нагадаємо
Протягом минулої доби на фронті відбулось 133 бойових зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку.