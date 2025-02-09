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15 березня, 19:03 • 147601 перегляди

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15 березня, 13:08 • 149639 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Минулої доби росіяни обстріляли прикордоння 79 разів

Минулої доби росіяни обстріляли прикордоння 79 разів

Київ • УНН

 • 39076 перегляди

За минулу добу росіяни 79 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей, зафіксовано 213 вибухів. Пошкоджено промислове підприємство, приватні будинки та інфраструктуру.

На територіях Чернігівської, Сумської та Харківської областей було зафіксовано 79 обстрілів (213 вибухів).

Пише УНН з посиланням на оперативне командування "Північ".

За минулу добу, 8 лютого 2025 року, попередньо без жертв. Постраждали промислове підприємство, приватні будинки, гараж, автомобіль та об’єкти критичної інфраструктури.

Загалом зафіксовано 79 обстрілів (213 вибухів) на території Чернігівської, а також частин Сумської та Харківської областей із застосуванням різних видів озброєння.

Нагадаємо 

Протягом минулої доби на фронті відбулось 133 бойових зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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