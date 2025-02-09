Минулої доби росіяни обстріляли прикордоння 79 разів

На територіях Чернігівської, Сумської та Харківської областей було зафіксовано 79 обстрілів (213 вибухів).

Пише УНН з посиланням на оперативне командування "Північ".

За минулу добу, 8 лютого 2025 року, попередньо без жертв. Постраждали промислове підприємство, приватні будинки, гараж, автомобіль та об’єкти критичної інфраструктури.

Загалом зафіксовано 79 обстрілів (213 вибухів) на території Чернігівської, а також частин Сумської та Харківської областей із застосуванням різних видів озброєння.

Нагадаємо

Протягом минулої доби на фронті відбулось 133 бойових зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку.