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За первый день усиленного карантина составлено почти 200 админпротоколов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. За первые сутки усиленного карантина, 6 апреля, полиция составила 192 админпроткола за нарушение карантинных мер. Об этом сообщил заместитель Председателя Нацполиции Александр Фацевич, передает УНН со ссылкой на пресс-центр НПУ.

“Больше всего протоколов составлено в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в Киеве. Преимущественно правонарушения касались посещения гражданами парков и скверов, а также нарушений условий самоизоляции”, — говорится в сообщении.

Заместитель Председателя Нацполиции отметил, что к несению службы во время усиленного карантина привлечено около 22 тыс. правоохранителей — полиции и Нацгвардии.

В частности семь тысяч сотрудников задействованы непосредственно для патрулирования в парках, скверах и тому подобное.

“Это пешие и автомобильные наряды, это несения службы на проверочных пунктах, охрана лечебных учреждений и мест обсервации. Полицейские продолжают проводить превентивную работу и разъясняют гражданам нормы постановления Кабинета министров Украины о новых ограничительных мероприятий на период карантина. В то же время сегодня составлены 192 административных протокола за нарушение карантина”, — отметил заместитель Председателя Нацполиции.

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Отмечается, что правоохранители обнаружили 14 правонарушителей, которые посещали парки и скверы. Еще 10 административных протоколов составлено за нарушение условий самоизоляции. Также есть первые админпротоколы за появление в общественных местах без масок.

“За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф — от 17 до 34 тысяч гривен”, — сказал заместитель председателя Нацполиции.

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Кроме того, с введением временных ограничений в полицию ежедневно поступают сообщения от граждан о нарушениях, связанных с правилами карантина.

Сообщается, что за 6 апреля на спецлинию поступило более 1,2 тыс. сообщений.

“На замечание полицейских нарушители реагируют по-разному. Но мы еще раз подчеркиваем: наша задача — не наказать, а предупредить правонарушение. Полицейские объясняют положения постановления и проводят профилактическую работу. Конечно, на правонарушителей, которые не прислушиваются к полицейским, составляются административные протоколы”, — отметил Александр Фацевич.

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Он добавил, что полиция будет контролировать соблюдение карантина у культовых сооружений.

“Наряды будут приближены к церквям. Мы уже провели беседы с представителями различных конфессий и разъяснили необходимость проведения богослужений в онлайн-режиме. Вместе с тем, следить, чтобы верующие не нарушали нормы о возможности сбора в одном месте до 10 и придерживались при этом безопасной дистанции”, — сказал Фацевич.

Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 38 — летальные.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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