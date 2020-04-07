За перший день посиленого карантину складено майже 200 адмінпротоколів

“Найбільше протоколів складено у Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях та у місті Києві. Переважно правопорушення стосувалися відвідування громадянами парків та скверів, а також порушень умов самоізоляції”, — йдеться у повідомленні.

Заступник Голови Нацполіції зазначив, до несення служби під час посиленого карантину залучено близько 22 тис. правоохоронців — поліції та Нацгвардії.

Зокрема сім тисяч співробітників задіяні безпосередньо для патрулювань у парках, скверах тощо.

“Це піші і автомобільні наряди, це несення служби на перевірочних пунктах, охорона лікувальних закладів та місць обсервації. Поліцейські продовжують проводити превентивну роботу та роз’яснюють громадянам норми постанови Кабінету міністрів України щодо нових обмежувальних заходів на період карантину. Водночас сьогодні складено 192 адміністративні протоколи за порушення карантину”, — наголосив заступник Голови Нацполіції.

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Зазначається, що правоохоронці виявили 14 правопорушників, які відвідували парки та сквери. Ще 10 адміністративних протоколів складено за порушення умов самоізоляції. Також є перші адмінпротоколи за появу у громадських місцях без масок.

“За виявленні порушення передбачена адміністративна відповідальність за статтею 44-3 КУпАП. Санкція статті передбачає штраф — від 17 до 34 тисяч гривень”, — сказав заступник Голови Нацполіції.

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Крім того, із введенням тимчасових обмежень до поліції щодня надходять повідомлення від громадян про порушення, пов’язані із правилами карантину.

Повідомляється, що за 6 квітня на спецлінію надійшло більше 1,2 тис. повідомлень.

“На зауваження поліцейських порушники реагують по-різному. Але ми вкотре наголошуємо: наше завдання — не покарати, а попередити правопорушення. Поліцейські роз’яснюють положення постанови і проводять профілактичну роботу. Звісно, на правопорушників, які не дослухаються до поліцейських, складаються адміністративні протоколи”, — зазначив Олександр Фацевич.

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Він додав, що поліція контролюватиме дотримання карантинних обмежень біля культових споруд.

"Наряди будуть наближені до церков. Ми уже провели бесіди із представниками різних конфесій і роз’яснили необхідність проведення богослужінь в онлайн-режимі. Разом із тим, стежитимемо, аби віряни не порушували норму щодо можливості збору в одному місці до 10 осіб і дотримувалися при цьому безпечної дистанції",- сказав Фацевич.

Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 — летальні.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.