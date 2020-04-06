Під час карантину 47% громадян почали менше гуляти на свіжому повітрі – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Підчас карантину 47% респондентів почали рідше гуляти, а 49% стали частіше слідкувати за новинами. Про це свідчать висновки опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”, передає УНН.
Так, за даними опитування під час карантину 47% респондентів почали менше гуляти, а 49% частіше слідкувати за новинами, 35% — як зазвичай, 9% — рідше, а 7% — взагалі не стежать.
“Третина опитаних зазначили, що стали частіше дивитися фільми та серіали, прибирати вдома, готувати їжу. Близько чверті зазначили, що збільшили час на заняття саморозвитком, спілкування з рідними та близькими, сон, їжу та прослуховування музики. Кожен п’ятий став частіше займаються своїм хобі, читати книги або ж займаються спортом”, — йдеться у оприлюднених висновках.
Також 27% вживають алкоголь як зазвичай, 16% — рідше, 6% — частіше, 52%- ніколи, а замовляють їжу додому 9% як і раніше, 6% — рідше, 4% — частіше та 81% — ніколи.
ДОВІДКА УНН: Вибіркова сукупність: 1300 респондентів віком від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%. Терміни проведення: 1-2 квітня 2020 року Інтернет опитування методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) здійснено на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
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