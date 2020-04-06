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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Во время карантина 47% граждан стали меньше гулять на свежем воздухе - опрос

Во время карантина 47% граждан стали меньше гулять на свежем воздухе - опрос

Киев  •  УНН

 • 10497 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Во карантина 47% респондентов стали реже гулять, а 49% стали чаще следить за новостями. Об этом свидетельствуют выводы опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг”, передает УНН.

Так, по данным опроса во время карантина 47% респондентов стали меньше гулять, а 49% чаще следить за новостями, 35% — как обычно, 9% — реже, а 7% — вообще не следят.

“Треть опрошенных отметили, что стали чаще смотреть фильмы и сериалы, убирать дома, готовить пищу. Около четверти отметили, что увеличили время на занятия саморазвитием, общение с родными и близкими, сон, еду и прослушивания музыки. Каждый пятый стал чаще занимаются своим хобби, читать книги или занимаются спортом”, — говорится в обнародованных выводах.

Также 27% употребляют алкоголь как обычно, 16% — реже, 6% — чаще, 52% — никогда, а заказывают еду домой 9% по-прежнему, 6% — реже, 4% — чаще и 81% — никогда.

СПРАВКА УНН: Выборочная совокупность: 1300 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Сроки проведения: 1-2 апреля 2020 года Интернет опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Напомним, бизнес в Украине ухудшил ожидания своих экономических результатов из-за коронавируса.

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