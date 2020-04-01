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Бізнес в Україні погіршив очікування своїх економічних результатів через коронавірус

Бізнес в Україні погіршив очікування своїх економічних результатів через коронавірус

Київ • УНН

 • 11158 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Українский бізнес погіршив очікування щодо економічних результатів своєї діяльності через пандемію COVID-19. Про це за результатами опитування повідомили у пресслужбі Національного банку України, передає УНН.

"У березні індекс очікувань ділової активності знизився на 5.4. б.п. до позначки 45.8. Значення індексу, що є нижчим за 50 пунктів, сигналізує про переважання песимістичних очікувань бізнесу. Українські підприємства погіршили свої очікування щодо економічних результатів діяльності через поширення світом коронавірусу та запровадження в країні карантинних заходів та обмежень", - повідомили у НБУ.

У Нацбанку навели ключові висновки березневого опитування:

  • Найсуттєвіше погіршилися очікування підприємств сфери послуг. Представники цього сектору зазнали найбільших втрат від пандемії. Їх очікування щодо обсягу наданих послуг та нових замовлень знаходяться на рекордно низьких рівнях.
  • Песимістичні очікування переважали й в промисловості. Представники цього сектору, зокрема, очікують гіршої динаміки цін на сировину та матеріали, що закуповуються. Водночас вони наразі не прогнозують негативних змін в обсягах виготовленої продукції та нових замовленнях.
  • Підприємства будівництва дещо поліпшили свої очікування, порівняно з попереднім місяцем, втім вони залишаються на невисоких рівнях. Зокрема, компанії цього сектору переважно мають негативні очікування щодо обсягів будівництва, закупівельних цін, доступності підрядників.
  • Незначне поліпшення очікувань відбулося в секторі торгівлі з огляду на зростаючий попит на споживчі товари першої необхідності (продукти харчування та засоби особистої гігієни), а також можливості досить швидкої переорієнтації бізнесу на альтернативні канали збуту та доставки товарів.
  • Респонденти всіх секторів, окрім підприємств промисловості, очікують скорочення чисельності працівників, найбільше – у сфері послуг.

Нагадаємо, у Мінекономіки заявили, що для стимулювання українських виробників є 640 млрд грн.

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