Бізнес в Україні погіршив очікування своїх економічних результатів через коронавірус

"У березні індекс очікувань ділової активності знизився на 5.4. б.п. до позначки 45.8. Значення індексу, що є нижчим за 50 пунктів, сигналізує про переважання песимістичних очікувань бізнесу. Українські підприємства погіршили свої очікування щодо економічних результатів діяльності через поширення світом коронавірусу та запровадження в країні карантинних заходів та обмежень", - повідомили у НБУ.

У Нацбанку навели ключові висновки березневого опитування:



Найсуттєвіше погіршилися очікування підприємств сфери послуг. Представники цього сектору зазнали найбільших втрат від пандемії. Їх очікування щодо обсягу наданих послуг та нових замовлень знаходяться на рекордно низьких рівнях.



Песимістичні очікування переважали й в промисловості. Представники цього сектору, зокрема, очікують гіршої динаміки цін на сировину та матеріали, що закуповуються. Водночас вони наразі не прогнозують негативних змін в обсягах виготовленої продукції та нових замовленнях.



Підприємства будівництва дещо поліпшили свої очікування, порівняно з попереднім місяцем, втім вони залишаються на невисоких рівнях. Зокрема, компанії цього сектору переважно мають негативні очікування щодо обсягів будівництва, закупівельних цін, доступності підрядників.



Незначне поліпшення очікувань відбулося в секторі торгівлі з огляду на зростаючий попит на споживчі товари першої необхідності (продукти харчування та засоби особистої гігієни), а також можливості досить швидкої переорієнтації бізнесу на альтернативні канали збуту та доставки товарів.



Респонденти всіх секторів, окрім підприємств промисловості, очікують скорочення чисельності працівників, найбільше – у сфері послуг.



Нагадаємо, у Мінекономіки заявили, що для стимулювання українських виробників є 640 млрд грн.