Бизнес в Украине ухудшил ожидания своих экономических результатов из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Украинский бизнес ухудшил ожидания относительно экономических результатов своей деятельности из-за пандемии COVID-19. Об этом по результатам опроса сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, передает УНН.
"В марте индекс ожиданий деловой активности снизился на 5.4. б.п. до отметки 45.8. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о преобладании пессимистических ожиданий бизнеса. Украинские предприятия ухудшили свои ожидания относительно экономических результатов деятельности из-за распространения миром коронавируса и введения в стране карантинных мероприятий и ограничений", - сообщили в НБУ.
В Нацбанке привели ключевые выводы мартовского опроса:
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- Существенно ухудшились ожидания предприятий сферы услуг. Представители этого сектора понесли наибольшие потери от пандемии. Их ожидания относительно объема предоставленных услуг, новых заказов находятся на рекордно низких уровнях.
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- Пессимистические ожидания преобладали и в промышленности. Представители этого сектора, в частности, ожидают худшей динамики цен на закупаемые сырье и материалы. В то же время они пока не прогнозируют негативных изменений в объемах произведенной продукции и новых заказах.
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- Предприятия строительства несколько улучшили свои ожидания по сравнению с предыдущим месяцем, впрочем они остаются на невысоких уровнях. В частности, компании этого сектора преимущественно имеют негативные ожидания по объемам строительства, закупочным ценам, доступности подрядчиков.
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- Незначительное улучшение ожиданий произошло в секторе торговли, учитывая растущий спрос на потребительские товары первой необходимости (продукты питания и средства личной гигиены), а также возможности достаточно быстрой переориентации бизнеса на альтернативные каналы сбыта и доставки товаров.
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- Респонденты всех секторов, кроме предприятий промышленности, ожидают сокращения численности работников, больше всего - в сфере услуг.
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Напомним, в Минэкономики заявили, что для стимулирования украинских производителей есть 640 млрд грн.