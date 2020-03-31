Мінекономіки: для стимулювання українських виробників є 640 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Для стимулювання українського виробника в уряду є 640 млрд грн, які витрачаються на держзамовлення. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
“Нинішня економічна криза, спричинена коронавірусом, є унікальною через те, що є, в першу чергу, промисловою, а не фінансовою кризою. Ми бачимо, що руйнуються ланцюжки поставок, ми бачимо обмеження руху людей, обмеження руху товарів”, — наголосив Петрашко в ефірі одного з телеканалів.
За його словами, завданням уряду є збереження робочих місць і максимальної кількості бізнесів.
“Першочергово ми вже працюємо над тим, яким чином долучити державний ресурс, який зараз іде через державні закупівлі, а це 640 млрд грн, через розподіл бюджету, для того, щоб стимулювати виробництво в Україні, даючи замовлення українським чи іноземним компаніям, які мають виробництво або значну локалізацію виробництва в Україні”, — зазначив міністр.
Також він додав, що потрібно працювати з НБУ і розробляти програми для доступних кредитних ресурсів.
“Будемо намагатися зробити програми доступу до кредитних ресурсів, але не лише для малого бізнесу, а для всіх, хто хоче працювати в Україні. Дешеві доступні кредити — це ключовий виклик перед всією державою Україна”, — підсумував Петрашко.
Як повідомляв УНН раніше, міжнародний експерт і економіст Ігор Гарбарук попереджає про негативні наслідки від скорочення державних програм з підтримки регіонального розвитку та сільгоспвиробників.