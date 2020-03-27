Економіст закликав уряд не урізати допомогу бізнесу

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Міжнародний експерт і економіст Ігор Гарбарук попереджає про негативні наслідки від скорочення державних програм з підтримки регіонального розвитку та сільгоспвиробників, повідомляє УНН із посиланням на його блог.

Як зазначає Гарбарук, у пропозиції для ВРУ про зміни до державного бюджету ключове, що пропонує уряд - це відмовитися від фінансування програм:

- розвитку освіти,

- регіонального розвитку,

- підтримки сільгоспвиробників.

"У той час, коли всі країни світу допомагають своєму суспільству і національному бізнесу пережити наслідки пандемії коронавірусу - ключові інструменти вирішення ситуації українським урядом полягають у тому, щоб скоротити фінансування тих статей бюджету, які не можна скорочувати апріорі, а також ще більше збільшити боргове навантаження - за рахунок зовнішніх запозичень, за наявною інформацією, на 131 млрд грн і внутрішніх на суму 147 млрд грн", - зазначив він.

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Зокрема, скоротиться бюджет на ремонт і реконструкцію шкіл, соціальний захист педагогів, каже Гарбарук.

"Але ще більше дивує те, коли я бачу в сьогоднішніх складних умовах повне скорочення програми підтримки сільгоспвиробників - мені здається, що у наших чиновників взагалі атрофований базовий інстинкт самозбереження.

Нагадаю, що у цьому році Державний бюджет передбачав виділення жебрацьких 4 млрд грн на підтримку галузі. Саме тієї галузі:

- яка сьогодні є драйвером нашої економіки і формує основну частину експорту країни,

- яка дає нашій економіці основну частину валютних надходжень,

- яка забезпечує кожну в країні людину, яка в ній живе продуктами щоденного харчування.

Для інформації: на сьогоднішній день в структурі нашого з вами споживання - продукти харчування українського виробництва складають до 90%.

Знову ж таки, якщо пропозиції уряду будуть прийняті ВРУ - підтримки позбудуться всі фермерські господарства, і сімейні в тому числі. Будуть ліквідовані програми розвитку тваринництва і садівництва. Будуть скасовані програми здешевлення кредитів для с/г-виробників, а також здешевлення с/г техніки та обладнання", - розповів Гарбарук.

Він вважає, що уряд повинен навпаки - створювати максимальну кількість стимулів для розвитку цієї галузі, створювати всі можливості для стимулювання переробки сировини у продукт кінцевого споживання.

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"Уряд повинен в лічені дні разом з виробниками продуктової групи і товарів щоденного споживання, а також роздрібною торгівлею розробити і реалізувати програму підтримки підприємств, задіяних у забезпеченні безперебійного виробництва і поставки товарів першої необхідності населенню України. При цьому, нам треба не просто створити критично важливий запас цих товарів, а й забезпечити контроль ціноутворення на них.

Держава повинна підтримати кращих національних виробників, які працюючи "в білу", допомагають країні вийти із складної економічної ситуації", - підкреслює експерт.

За його словами, уряд повинен винести урок і відтепер покладатися тільки на внутрішні ресурси.

"Світ вже не буде колишнім, і ми повинні розуміти, що всі основні потреби країни повинні забезпечуватися внутрішніми силами. Сподіватися на іноземних партнерів, особливо, коли у них самих проблеми - це утопія. А для цього уряд має відтепер і на всі наступні періоди ставити інтереси і пріоритети національного бізнесу на перше місце!

Політика національного економічного протекціонізму - це не просто фраза з чотирьох слів. Це керівництво до дії сьогоднішньої влади і шлях виходу зі складної економічної ситуації", - резюмував Гарбарук.

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