Экономист призвал правительство не урезать помощь бизнесу

Как отмечает Гарбарук, в предложении для ВРУ об изменениях в государственный бюджет ключевое, что предлагает правительство - это отказаться от финансирования программ:

- развития образования,

- регионального развития,

- поддержки сельхозпроизводителей.

"В то время, когда все страны мира помогают своему обществу и национальному бизнесу пережить последствия пандемии коронавируса - ключевые инструменты решения ситуации украинским правительством состоят в том, чтобы сократить финансирование тех статей бюджета, которые нельзя сокращать априори, а также ещё больше увеличить долговую нагрузку - за счёт внешних заимствований, по имеющейся информации, на 131 млрд грн и внутренних на сумму 147 млрд грн", - отметил он.

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В частности сократится бюджет на ремонт и реконструкцию школ, социальную защиту педагогов, говорит Гарбарук.

"Но ещё больше удивляет то, когда я вижу в сегодняшних сложнейших условиях полное сокращение программы поддержки сельхозпроизводителей – мне кажется, что у наших чиновников вообще атрофирован базовый инстинкт самосохранения.

Напомню, что в этом году Государственный бюджет предполагал выделение нищенских 4 млрд грн на поддержку отрасли. Именно той отрасли:

- которая сегодня является драйвером нашей экономики и формирует основную часть экспорта страны,

- которая дает нашей экономике основную часть валютных поступлений,

- которая обеспечивает каждого в стране живущего человека продуктами ежедневного питания.

Для информации: на сегодняшний день в структуре нашего с вами потребления - продукты питания украинского производства составляют до 90%.

Опять же, если предложения правительства будут приняты ВРУ - поддержки лишатся все фермерские хозяйства, и семейные в том числе. Будут ликвидированы программы развития животноводства и садоводства. Будут отменены программы удешевления кредитов для с/х-производителей, а также удешевление с/х техники и оборудования", - рассказал Гарбарук.

Он считает, что правительство должно наоборот - создавать максимальное количество стимулов для развития этой отрасли, создавать все возможности для стимулирования переработки сырья в продукт конечного потребления.

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"Правительство должно в считанные дни вместе с производителями продуктовой группы и товаров ежедневного потребления, а также розничной торговлей разработать и реализовать программу поддержки предприятий, задействованных в обеспечении бесперебойного производства и поставки товаров первой необходимости населению Украины. При этом, нам надо не просто создать критично важный запас этих товаров, но и обеспечить контроль ценообразования на них.

Государство должно поддержать лучших национальных производителей, которые работая "в белую", помогают стране выйти из сложнейшей экономической ситуации", - подчеркивает эксперт.

По его словам, правительство должно вынести урок и отныне полагаться только на внутренние ресурсы.

"Мир уже не будет прежним, и мы должны понимать, что все основные потребности страны должны обеспечиваться внутренними силами. Надеяться на иностранных партнёров, особенно когда у них самих проблемы – это утопия. А для этого правительство должно отныне и на все последующие периоды ставить интересы и приоритеты национального бизнеса на первое место!

Политика национального экономического протекционизма – это не просто фраза из четырёх слов. Это руководство к действию сегодняшней власти и путь выхода из сложнейшей экономической ситуации", - резюмировал Гарбарук.