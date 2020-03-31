Минэкономики: для стимулирования украинских производителей есть 640 млрд грн

КИЕВ. 31 марта. УНН. Для стимулирования украинского производителя у правительства есть 640 млрд грн, которые тратятся на госзаказ. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.