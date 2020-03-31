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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Актуальное
Минэкономики: для стимулирования украинских производителей есть 640 млрд грн

Минэкономики: для стимулирования украинских производителей есть 640 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 17226 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Для стимулирования украинского производителя у правительства есть 640 млрд грн, которые тратятся на госзаказ. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Нынешний экономический кризис, вызванный коронавирусом, является уникальным из-за того, что является, в первую очередь, промышленным, а не финансовым кризисом. Мы видим, что разрушаются цепочки поставок, мы видим ограничения движения людей, ограничения движения товаров", - подчеркнул Петрашко в эфире одного из телеканалов.

По его словам, задачей правительства является сохранение рабочих мест и максимального количества бизнесов.

"Первоначально мы уже работаем над тем, каким образом привлечь государственный ресурс, который сейчас идет через государственные закупки, а это 640 млрд грн, черз распределение бюджета, для того, чтобы стимулировать производство в Украине, давая заказы украинским или иностранным компаниям, которые имеют производство или значительную локализацию производства в Украине", - отметил министр.

Также он добавил, что нужно работать с НБУ и разрабатывать программы для доступных кредитных ресурсов.

"Будем стараться сделать программы доступа к кредитным ресурсам, но не только для малого бизнеса, а для всех, кто хочет работать в Украине. Дешевые доступные кредиты - это ключевой вызов перед всем государством Украина", - подытожил Петрашко.

Как сообщал УНН ранее, международный эксперт и экономист Игорь Гарбарук предупреждает о негативных последствиях от сокращения государственных программ по поддержке регионального развития и сельхозпроизводителей.

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