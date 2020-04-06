Нардеп подав в суд на Кабмін через посилення заходів карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Народний депутат Олексій Гончаренко подав позов до суду на рішення уряду щодо посилення карантинних заходів зазначивши, що це порушує права громадян. Про це він написав у своєму Telegram, передає УНН.
“Сьогодні подав позов до Окружного адміністративного суду Києва на рішення Кабміну про введення обмежувальних заходів в своїй постанові № 211 (про боротьбу з коронавірусів)”, — написав Гончаренко.
За його словами, це рішення йде врозріз з Конституцією України і Кабмін не уповноважений приймати подібні постанови.
“Обмежувати пересування, права і свободи громадян можна тільки в разі введення воєнного або надзвичайного стану. Уряд своєю постановою порушує ряд прав і свобод громадян закріплених в Конституції України”, — додав Гончаренко.
Відтак, він вважає, що посилені карантинні заходи порушують наступні права українців:
— Право на підприємницьку діяльність,
— Право на мирні зібрання,
— Право на працю,
— Право на свободу пересування.
“Суд повинен залишити дію даного акту. І якщо Зеленський або Шмигаль бачать необхідність в тому, щоб ввести надзвичайний стан в країні — то збирайте Раду і голосуйте. У цій країні ще є Конституція і закон. І вони повинні дотримуватися”, — підсумував нардеп.
Нагадаємо, уряд вніс зміни до постанови № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. Зміни загалом стосуються заборони на відвідування певних громадських місць.