Нардеп подал в суд на Кабмин из-за усиления мер карантина

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Народный депутат Алексей Гончаренко подал иск в суд на решение правительства об усилении карантинных мероприятий отметив, что это нарушает права граждан. Об этом он написал в своем Telegram, передает УНН.

“Сегодня подал иск в Окружной административный суд Киева на решение Кабмина о введении ограничительных мер в своем постановлении № 211 (о борьбе с коронавирусом)”, — написал Гончаренко.

По его словам, это решение идет вразрез с Конституцией Украины и Кабмин не уполномочен принимать подобные постановления.

“Ограничивать передвижения, права и свободы граждан можно только в случае введения военного или чрезвычайного положения. Правительство своим постановлением нарушает ряд прав и свобод граждан закрепленных в Конституции Украины”, — добавил Гончаренко.

Поэтому он считает, что усиленные карантинные меры нарушают следующие права украинцев:

— право на предпринимательскую деятельность,
— Право на мирные собрания,
— право на труд,
— Право на свободу передвижения.

“Суд должен оставить действие данного акта. И если Зеленский или Шмыгаль видят необходимость в том, чтобы ввести чрезвычайное положение в стране — то собирайте Раду и голосуйте. В этой стране еще есть Конституция и закон. И они должны соблюдать”, — подытожил нардеп.

Напомним, правительство внесло изменения в постановление № 211 “О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”. Изменения в общем касаются запрета на посещение определенных общественных мест.

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