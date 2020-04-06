В Україні на карантині близько 40% людей почали менше спілкуватися з друзями – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Підчас карантину близько 40% респондентів заявили, що говорять з друзями не так часто, як до карантину. Про це свідчать висновки опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”, передає УНН.
"…обмеження суттєво позначилися на спілкуванні з друзями: близько 40% заявили, що говорять з ними не так часто як до карантину. Кожен п’ятий змушений був обмежити спілкування з рідними та близькими та заняття спортом", - йдеться у оприлюднених висновках.
Так, 42% стали рідше спілкуватися з друзями, проте для 44% карантин в цьому плані нічого не змінив, 11% почали спілкуватися частіше.
Соцопитування виявило, що ті, хто став рідше спілкуватися з друзями та близькими, частіше відчувають сум та гнів. Натомість, хто частіше спілкується з друзями, частіше інших відчувають радість.
"Соціальна ізоляція – це незвичний і некомфортний для індивіда стан, люди – соціальні створіння, які прагнуть афіліації (бути разом з іншими, відчувати приналежність) та соціальної фасилітації (потребують “підсилення” від інших людей, які виступають мотиваторами діяльності та поведінки)", - зазначається у соцгрупі.
Також ті, хто став частіше займатися сексом та робити онлайн-покупки, більше за інших відчувають здивування та радість і значно менше – сум.
ДОВІДКА УНН: Вибіркова сукупність: 1300 респондентів віком від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%. Терміни проведення: 1-2 квітня 2020 року Інтернет опитування методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) здійснено на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Нагадаємо, Мінцифри запустило онлайн-курс за участі зірок спорту.