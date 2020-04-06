"Діджитал-фізкультура" під час карантину: Мінцифри запустило онлайн-курс за участі зірок спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністерство цифрової трансформації запустило новий курс на платформі "Дія. Цифрова освіта": "Діджитал-фізкультура для школярів за участі зірок спорту". У 12 серіях можна буде дізнатись, як правильно розім’ятись, опанувати основи йоги, планку та контролювати харчування. Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
Так, уроки проводять гравці футбольного клубу "Шахтар" — капітан команди Андрій Пятов і захисник Сергій Кривцов. Також у серіалі взяли участь зірки гумористичного проекту "Мамахохотала-шоу" Олег Маслюк і Євген Янович.
Наприклад, у першій серії освітнього серіалу Пятов покаже, як правильно розігрівати всі групи м’язів.
Щоб переглянути всі серії та отримати сертифікат, необхідно авторизуватися в системі.
Нагадаємо, що в Україні стартували онлайн-уроки для школярів.