"Диджитал-физкультура" во время карантина: Минцифры запустило онлайн-курс с участием звезд спорта

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министерство цифровой трансформации запустило новый курс на платформе "Дія. Цифрова освіта": "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта". В 12 сериях можно будет узнать, как правильно размяться, овладеть основами йоги, как правильно делать планку и контролировать питание. Об этом в своем Telegram-канале написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.