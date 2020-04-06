"Диджитал-физкультура" во время карантина: Минцифры запустило онлайн-курс с участием звезд спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министерство цифровой трансформации запустило новый курс на платформе "Дія. Цифрова освіта": "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта". В 12 сериях можно будет узнать, как правильно размяться, овладеть основами йоги, как правильно делать планку и контролировать питание. Об этом в своем Telegram-канале написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Так, уроки проводят игроки футбольного клуба "Шахтер" - капитан команды Андрей Пятов и защитник Сергей Кривцов. Также в сериале приняли участие звезды юмористического проекта "Мамахохотала-шоу" Олег Маслюк и Евгений Янович.
Например, в первой серии образовательного сериала Пятов покажет, как правильно разогревать все группы мышц.
Чтоб посмотреть все серии и получить сертификат, необходимо авторизоваться в системе.
Напомним, что в Украине стартовали онлайн-уроки для школьников.