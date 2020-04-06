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5 марта, 18:37 • 91012 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Украине на карантине около 40% людей стали меньше общаться с друзьями - опрос

В Украине на карантине около 40% людей стали меньше общаться с друзьями - опрос

Киев  •  УНН

 • 12802 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Во время карантина около 40% респондентов заявили, что говорят с друзьями не так часто, как до карантина. Об этом свидетельствуют выводы опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

"... ограничения существенно отразились на общении с друзьями: около 40% заявили, что говорят с ними не так часто как до карантина. Каждый пятый вынужден был ограничить общение с родными и близкими и занятия спортом", - говорится в обнародованных выводах.

Так, 42% стали реже общаться с друзьями, однако для 44% карантин в этом плане ничего не изменил, 11% начали общаться чаще.

Соцопрос обнаружил, что те, кто стал реже общаться с друзьями и близкими, чаще испытывают грусть и гнев. Зато, кто чаще общается с друзьями, чаще других испытывают радость.

"Социальная изоляция - это необычное и некомфортное для индивида состояние, люди - социальные существа, которые стремятся к аффилиации (быть вместе с другими, чувствовать принадлежность) и социальной фасилитации (требующие "усиления" от других людей, которые выступают мотиваторами деятельности и поведения)", - отмечается в соцгруппе.

Также те, кто стал чаще заниматься сексом и делать онлайн-покупки, больше других испытывают удивление и радость и значительно меньше - грусть.

СПРАВКА УНН: Выборочная совокупность: 1300 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Сроки проведения: 1-2 апреля 2020 года. Интернет опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Напомним, Минцифры запустило онлайн-курс с участием звезд спорта.

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