За нелегальную торговлю табаком на почти 2 млн грн будут судить жителя Киевской области

По факту незаконного оборота табачных изделий ориентировочной стоимостью почти 2 млн грн будут судить жителя Киевской области. Об этом передает УНН со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

Детали

В суд направлено обвинительное заключение в соответствии с фактами незаконной торговли табачными изделиями. Следствием установлено, что житель Киевщины наладил поставки табачных изделий без марок акцизного налога.

Детективы Бюро экономической безопасности провели обыски и изъяли из незаконного оборота подакцизные товары ориентировочной стоимостью почти 2 млн грн. Контрафактный товар, как указывает БЭБ, реализовывался через пункты розничной торговли в городе Переяслав.

Организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

Напомним,

Предприниматель из Покровска попытался подкупить полицейского за 4000 долларов после разоблачения контрафактного алкоголя.

Представители Ассоциации "Укртютюн" встретились с руководством Бюро экономической безопасности Украины. Во время встречи обсуждались результаты противодействия теневому рынку подакцизных товаров, совершенствование законодательства, регламентирующего оборот табачной продукции, а также направления сотрудничества между Бюро и легальными производителями, сообщили в Ассоциации.