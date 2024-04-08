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За нелегальную торговлю табаком на почти 2 млн грн будут судить жителя Киевской области
Жителя Киевщины будут судить за торговлю табачными изделиями без марок акцизного налога на сумму почти 2 млн грн.
В Украине создали Аудиторский комитет Минобороны с участием экспертов из стран НАТО
Министерство обороны Украины создало Аудиторский комитет, в состав которого вошли сертифицированные внутренние аудиторы из стран НАТО и Украины, с целью усиления функций внутреннего аудита, поддержания доверия общественности и внедрения высоких международных стандартов в министерстве.
Во Львовской области мальчик во время игры упал в 5-метровый канализационный коллектор
В городе Сосновка Львовской области спасатели вытащили мальчика, который во время игры упал в канализационный коллектор глубиной 5 метров.
В посольство россии в Вильнюсе дважды бросили бутылки с зажигательной смесью
На выходных в посольство россии в Вильнюсе, столице Литвы, дважды бросили бутылки с зажигательной смесью, повредив стену здания, подозреваемых пока не установили.
На Херсонщине россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе, есть пострадавший
63-летний местный житель получил ранения после того, как российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника в Бериславе Херсонской области.
Воздушные силы предупредили о ракете в Харьковской области
Российская ракетная атака вызвала воздушную тревогу в Харьковской области Украины.
На станции фуникулера в Киеве произошел конфликт с участием правоохранителя, погиб подросток - ГБР
На станции фуникулера в Киеве 7 апреля произошел конфликт с участием правоохранителя и несовершеннолетнего, подросток погиб, открыто производство, сообщили в ГБР.
Саперная машина, которую частично создали в Украине, прошла испытания
Машина разминирования MV-4, которую совместно разработали украинская и хорватская компании, успешно прошла испытания.
Украина и Турция планируют саммит по продовольственной безопасности - посол Боднар
Украина планирует провести большой саммит по вопросам продовольственной безопасности в Турции. Это обсуждалось во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул в марте.
"Проактивный подход": Кулеба переговорил с главой МИД Британии о следующих шагах по ПВО, в том числе Patriot, для Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с Дэвидом Кэмероном следующие шаги по предоставлению Украине дополнительных систем противовоздушной обороны, прежде всего Patriot.