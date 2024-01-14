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За неделю НБУ уменьшил чистую продажу валюты до $670 млн

Киев  •  УНН

14 январь 2024, 19:54  •  34535 просмотра

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Чистая продажа иностранной валюты НБУ снизилась до $673,3 млн, а официальный обменный курс демонстрирует признаки укрепления гривны.

Чистая продажа долларов Национальным банком на этой неделе сократилась до $673,3 млн. На прошлой неделе украинцы приобрели $789,3 млн. Об этом свидетельствуют данные на регулятора, передает УНН.

Детали

В первой половине текущей недели покупка валюты клиентами банков снижалась с $266,4 в понедельник до $222,6 млн в среду.

В результате, если НБУ в понедельник ослабил официальный курс на 12 копеек - до 38,1920 грн/$1, то во вторник уже на 3 копейки, а в среду началась тенденция к укреплению курса: сначала повысил его на 3 копейки, в четверг - на 20 копеек, а в пятницу - еще на 16 копеек, до 37,8386 грн/$1.

На наличном рынке за прошедшую неделю гривна также укрепилась почти на 40 копеек - примерно до 38,83 грн/$1.

Напомним,

По итогам декабря чистые продажи НБУ выросли примерно до $3,57 млрд с $2,46 млрд в ноябре, $3,34 млрд - в октябре и $2,69 млрд - в сентябре.

За время полномасштабной войны Украина лишь раз прибегала к печати гривны - НБУ08 январь 2024, 04:01 • 64013 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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За тиждень НБУ зменшив чистий продаж валюти до $670 млн
Over the week, the NBU reduced net foreign exchange sales to $670 million
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По данным Генштаба за сутки произошло 86 военных столкновений с российскими захватчиками. В целом враг нанес 3 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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