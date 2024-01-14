За неделю НБУ уменьшил чистую продажу валюты до $670 млн

Чистая продажа долларов Национальным банком на этой неделе сократилась до $673,3 млн. На прошлой неделе украинцы приобрели $789,3 млн. Об этом свидетельствуют данные на регулятора, передает УНН.

Детали

В первой половине текущей недели покупка валюты клиентами банков снижалась с $266,4 в понедельник до $222,6 млн в среду.

В результате, если НБУ в понедельник ослабил официальный курс на 12 копеек - до 38,1920 грн/$1, то во вторник уже на 3 копейки, а в среду началась тенденция к укреплению курса: сначала повысил его на 3 копейки, в четверг - на 20 копеек, а в пятницу - еще на 16 копеек, до 37,8386 грн/$1.

На наличном рынке за прошедшую неделю гривна также укрепилась почти на 40 копеек - примерно до 38,83 грн/$1.

Напомним,

По итогам декабря чистые продажи НБУ выросли примерно до $3,57 млрд с $2,46 млрд в ноябре, $3,34 млрд - в октябре и $2,69 млрд - в сентябре.

За время полномасштабной войны Украина лишь раз прибегала к печати гривны - НБУ