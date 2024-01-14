За тиждень НБУ зменшив чистий продаж валюти до $670 млн
Київ • УНН
Чистий продаж іноземної валюти НБУ знизився до $673,3 млн, а офіційний обмінний курс демонструє ознаки зміцнення гривні.
Чистий продаж доларів Національним банком цього тижня скоротився до $673,3 млн. Минулого тижні українці придбали $789,3 млн. Про це свідчать дані на регулятора, передає УНН.
Деталі
У першій половині поточного тижня купівля валюти клієнтами банків знижувалася з $266,4 у понеділок до $222,6 млн у середу.
У результаті, якщо НБУ в понеділок послабив офіційний курс на 12 копійок – до 38,1920 грн/$1, то у вівторок вже на 3 копійки, а в середу почалася тенденція до зміцнення курсу: спочатку підвищив його на 3 копійки, у четвер – на 20 копійок, а у п'ятницю – ще на 16 копійок, до 37,8386 грн/$1.
На готівковому ринку за минулий тиждень гривня також зміцнилася майже на 40 копійок - Приблизно до 38,83 грн/$1.
Нагадаємо
За підсумками грудня чистий продаж НБУ виріс приблизно до $3,57 млрд з $2,46 млрд у листопаді, $3,34 млрд — у жовтні та $2,69 млрд — у вересні.
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