За неделю "Армия дронов" уничтожила почти 300 оккупантов и более полутора сотен единиц техники

Эксклюзив
Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
  •  112889 просмотра

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

Эксклюзив
ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский
  •  136648 просмотра

ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
  •  123105 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

Эксклюзив
Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине
  •  116445 просмотра

Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине

Эксклюзив
Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца
  •  251005 просмотра

Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца

Эксклюзив
Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог
  •  163962 просмотра

Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог

Эксклюзив
Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
9 января  •  180164 просмотра

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Эксклюзив
Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
9 января  •  199229 просмотра

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
8 января  •  224720 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
8 января  •  219345 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  210940 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Эксклюзив
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
8 января  •  164972 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
8 января  •  154507 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
8 января  •  145467 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
7 января  •  153390 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

За неделю "Армия дронов" уничтожила почти 300 оккупантов и более полутора сотен единиц техники

Как сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров, украинские беспилотники за неделю уничтожили 288 российских военных, 182 опорных пункта, 19 танков и десятки автомобилей.

Война •   •  18767 просмотра
За неделю "Армия дронов" уничтожила почти 300 оккупантов и более полутора сотен единиц техники

На Сумщине горел жилой сектор из-за вражеских ударов: поврежден дом культуры

Российский обстрел вызвал пожар, который повредил жилые дома и культурный центр в Сумской области; сейчас пожар ликвидирован.

Война •   •  18602 просмотра
На Сумщине горел жилой сектор из-за вражеских ударов: поврежден дом культуры

Национальная стратегия доходов ухудшит условия ведения бизнеса в Украине - УСБ

Украинский Совет Бизнеса критикует Национальную стратегию доходов за потенциальное ухудшение бизнес-среды и инвестиционного климата в Украине. Они призывают к ее пересмотру и инклюзивному обсуждению с экспертами и бизнесом.

Экономика •   •  16248 просмотра
Национальная стратегия доходов ухудшит условия ведения бизнеса в Украине - УСБ

Повестки через е-почту и отсрочка для инвалидов: в Комитете по нацбезопасности сообщили, что хотят изменить

Комитет по вопросам национальной безопасности Украины стремится внести изменения в повестки о призыве и отсрочки от призыва, в том числе для инвалидов, и стремится достичь консенсуса по этому законопроекту.

Общество •   •  17492 просмотра
Повестки через е-почту и отсрочка для инвалидов: в Комитете по нацбезопасности сообщили, что хотят изменить

Оружие, которое планировали передать Украине, отправили в Израиль: Боднар о влиянии войны в секторе Газа на поддержку Киева

Военная поддержка Украины уменьшается на фоне сосредоточения внимания на конфликте в Газе, говорит посол Василий Боднар, отмечая перенаправление помощи и смещение внимания международного сообщества.

Политика •   •  25677 просмотра
Оружие, которое планировали передать Украине, отправили в Израиль: Боднар о влиянии войны в секторе Газа на поддержку Киева

Иран предположительно предоставит рф усовершенствованную версию беспилотников Shahed

Иран намерен предоставить россии быстрый беспилотник Shahed, который потенциально способен усложнить оборону Украины. Также вероятна сделка с рф о предоставлении Ираном баллистических ракет.

Война •   •  26381 просмотра
Иран предположительно предоставит рф усовершенствованную версию беспилотников Shahed

Парламент завтра планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации - нардепы

Завтра Верховная Рада Украины может рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации, который требует доработки ко второму чтению.

Политика •   •  30288 просмотра
Парламент завтра планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации - нардепы

Рада назначила Пищанскую председателем Счетной палаты

Ольга Пищанская была назначена Верховной Радой Украины на должность главы Счетной палаты после того, как ранее возглавляла АМКУ.

Политика •   •  28361 просмотра
Рада назначила Пищанскую председателем Счетной палаты

Суд восстановил в должности судьи Верховного суда Богдана Львова, который имеет российское гражданство

Киевский суд восстановил в должности судьи Верховного суда Богдана Львова, который имеет российское гражданство.

Политика •   •  26366 просмотра
Суд восстановил в должности судьи Верховного суда Богдана Львова, который имеет российское гражданство

В ГСЧС показали кадры уничтожения противотранспортной мины на Харьковщине

Саперы обезвредили противотанковую мину в Харькове, уменьшив угрозу для гражданского населения и предотвратив возможные взрывы техники.

Общество •   •  24206 просмотра
В ГСЧС показали кадры уничтожения противотранспортной мины на Харьковщине