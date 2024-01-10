За неделю "Армия дронов" уничтожила почти 300 оккупантов и более полутора сотен единиц техники

За неделю "Армия дронов" уничтожила 288 оккупантов, 182 опорных пункта и десятки вражеской техники. Об этом заявил вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

За прошедшую неделю ударные роты БпЛА поразили 182 опорных пункта. Это укрепленные позиции, где сосредоточено много огневой техники.

Федоров отметил, что именно из них россияне обстреливают позиции Сил обороны.

Украинские спецназовцы из HIMARS уничтожили российский "Солнцепёк"

Кроме этого, наши операторы БпЛА поразили 19 вражеских танков, 40 боевых бронированных машин, 29 пушек и 33 российских грузовика.

Дополнение

Отмечается, что в отчет вошли лани роты НГУ, подразделения СБУ и 15 рот ВСУ и 1 подразделения Госспецсвязи. Все подразделения предоставили видеоподтверждение ликвидации целей.

Напомним,

В Донецкой области украинские спецназовцы уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2", который предназначался для вывода из строя спутников связи.