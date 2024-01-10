За тиждень "Армія дронів" знищила майже 300 окупантів та понад півтори сотні одиниць техніки
Київ • УНН
Як повідомив віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров, українські безпілотники за тиждень знищили 288 російських військових, 182 опорні пункти, 19 танків і десятки автомобілів.
За тиждень "Армія дронів" знищила 288 окупантів, 182 опорні пункти та десятки ворожої техніки. Про це заявив віцепрем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
Деталі
За минулий тиждень ударні роти БпЛА вразили 182 опорні пункти. Це укріплені позиції, де зосереджено багато вогневої техніки.
Федоров наголосив, що саме з них росіяни обстрілюють позиції Сил оборони.
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Крім цього, наші оператори БпЛА вразили 19 ворожих танків, 40 бойових броньованих машин, 29 гармат і 33 російські вантажівки.
Доповнення
Зазначається, що до звіту увійшли лані роти НГУ, підрозділу СБУ та 15 рот ЗСУ і 1 підрозділу Держспецзв'язку. Всі підрозділи надали відеопідтвердження ліквідації цілей.
Нагадаємо
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