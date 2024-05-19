За минувшие сутки всего по территории ОСУВ "Хортица" было осуществлено врагом 3 700 обстрелов - Волошин

За последние сутки на направлениях Харьковщины, Краматорска, Покровска и Курахово произошло 96 боевых столкновений и 442 обстрела, с осуществлением врагом 3,700 обстрелов в зоне ответственности ОСУВ "Хортица". Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Волошин говорит, что за минувшие сутки враг сконцентрировал свои усилия в зоне их ответственности, а именно: Харьковская область, Харьковское направление, Краматорское, Покровское и Кураховское

За минувшие сутки в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" враг провел 96 боевых столкновений на утро. Вражеская армия пытается вести обстрелы позиций наших защитников. На утро уже зафиксировано 442 обстрела. И за минувшие сутки всего по территории ОСУВ "Хортица" было осуществлено врагом 3 700 обстрелов - рассказал спикер.

Напомним

Несмотря на сложные обстоятельства, украинские войска частично стабилизировали ситуацию на Харьковском направлении, где за минувшие сутки шли активные бои в Волчанске, где противник потерял 125 человек и значительное количество техники, в том числе 3 танка.