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За минулу добу всього по території ОСУВ “Хортиця” було здійснено ворогом 3 700 обстрілів – Волошин

За минулу добу всього по території ОСУВ “Хортиця” було здійснено ворогом 3 700 обстрілів – Волошин

Київ • УНН

 • 25923 перегляди

За минулу добу в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник провів 96 бойових зіткнень та здійснив 3700 обстрілів в районах населених пунктів Харківської області, Краматорська, Покровська та Курахового, що на Хортиці.

За останню добу на напрямках Харківщини, Краматорська, Покровська та Курахово відбулося 96 бойових зіткнень і 442 обстріли, зі здійсненням ворогом 3,700 обстрілів у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Волошин каже, що за минулу добу ворог сконцентрував свої зусилля в зоні їхньої відповідальності, а саме: Харківська область, Харківський напрямок, Краматорський, Покровський і Курахівський

За минулу добу в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ворог провів 96 бойових зіткнень на ранок. Ворожа армія намагається вести обстріли позицій наших захисників. На ранок вже зафіксовано 442 обстріли. І за минулу добу всього по території ОСУВ "Хортиця" було здійснено ворогом 3 700 обстрілів

 - розповів речник.

Нагадаємо

Незважаючи на складні обставини, українські війська частково стабілізували ситуацію на Харківському напрямку, де за минулу добу точилися активні бої у Вовчанську, де противник втратив 125 осіб і значну кількість техніки, зокрема 3 танки.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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