За два месяца украинцы купили валюты онлайн на 23 млн долл. больше, чем продали - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. За два месяца украинцы купили валюты онлайн на 23 млн долларов больше, чем продали. Об этом сообщили в Национальном банке Украины в ответ на информационный запрос УНН.
"Норма закона, которая позволила физическим лицам покупать валюту онлайн, заработала 7 февраля, но Национальный банк начал собирать информацию об объемах покупки весной", - сообщили в Банке.
Таким образом, полная информация об объемах покупки физическими лицами валюты онлайн есть за апрель и май.
"В апреле физические лица купили безналичную иностранную валюту в объеме 111 млн долларов США, а в мае - 109 млн долларов США"¸ - отметили в НБУ.
В то же время, по данным Банка, в апреле физические лица продали безналичную иностранную валюту в объеме 86 млн долларов США, а в мае - 111 млн долларов США.
Как сообщал УНН, за месяц украинцы купили около 52 млн долларов онлайн.
Напомним, с 7 февраля украинцам разрешили покупать валюту онлайн через интернет-банкинг и мобильные приложения в режиме онлайн.