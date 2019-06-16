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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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За два месяца украинцы купили валюты онлайн на 23 млн долл. больше, чем продали - НБУ

Киев • УНН

 • 17521 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. За два месяца украинцы купили валюты онлайн на 23 млн долларов больше, чем продали. Об этом сообщили в Национальном банке Украины в ответ на информационный запрос УНН.

За два месяца украинцы купили валюты онлайн на 23 млн долл. больше, чем продали - НБУ

"Норма закона, которая позволила физическим лицам покупать валюту онлайн, заработала 7 февраля, но Национальный банк начал собирать информацию об объемах покупки весной", - сообщили в Банке.

Таким образом, полная информация об объемах покупки физическими лицами валюты онлайн есть за апрель и май.

"В апреле физические лица купили безналичную иностранную валюту в объеме 111 млн долларов США, а в мае - 109 млн долларов США"¸ - отметили в НБУ.

В то же время, по данным Банка, в апреле физические лица продали безналичную иностранную валюту в объеме 86 млн долларов США, а в мае - 111 млн долларов США.

Как сообщал УНН, за месяц украинцы купили около 52 млн долларов онлайн.

Напомним, с 7 февраля украинцам разрешили покупать валюту онлайн через интернет-банкинг и мобильные приложения в режиме онлайн.

Украинские Национальные Новости

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