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За два місяці українці купили валюти онлайн на 23 млн дол. більше, ніж продали – НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. За два місяці українці купили валюти онлайн на 23 млн доларів більше, ніж продали. Про це повідомили у Національному банку України у відповідь на інформаційний запит УНН.

За два місяці українці купили валюти онлайн на 23 млн дол. більше, ніж продали – НБУ

"Норма закону, яка дозволила фізичним особам купувати валюту онлайн, запрацювала 7 лютого, але Національний банк почав збирати інформацію щодо обсягів купівлі весною", - повідомили у Банку.

Таким чином, повна інформація про обсяги купівлі фізичними особами валюти онлайн є за квітень та травень.

"У квітні фізичні особи купили безготівкову іноземну валюту обсягом 111 млн доларів США, а у травні – 109 млн доларів США"¸ - зазначили у НБУ.

Водночас, за даними Банку, у квітні фізичні особи продали безготівкову іноземну валюту обсягом 86 млн доларів США, а у травні – 111 млн доларів США.

Як повідомляв УНН, за місяць українці купили близько 52 млн доларів онлайн. 

Нагадаємо, з 7 лютого українцям дозволили купувати валюту онлайн через інтернет-банкінги і мобільні додатки у режимі онлайн.

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