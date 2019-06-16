За два місяці українці купили валюти онлайн на 23 млн дол. більше, ніж продали – НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. За два місяці українці купили валюти онлайн на 23 млн доларів більше, ніж продали. Про це повідомили у Національному банку України у відповідь на інформаційний запит УНН.
"Норма закону, яка дозволила фізичним особам купувати валюту онлайн, запрацювала 7 лютого, але Національний банк почав збирати інформацію щодо обсягів купівлі весною", - повідомили у Банку.
Таким чином, повна інформація про обсяги купівлі фізичними особами валюти онлайн є за квітень та травень.
"У квітні фізичні особи купили безготівкову іноземну валюту обсягом 111 млн доларів США, а у травні – 109 млн доларів США"¸ - зазначили у НБУ.
Водночас, за даними Банку, у квітні фізичні особи продали безготівкову іноземну валюту обсягом 86 млн доларів США, а у травні – 111 млн доларів США.
Як повідомляв УНН, за місяць українці купили близько 52 млн доларів онлайн.
Нагадаємо, з 7 лютого українцям дозволили купувати валюту онлайн через інтернет-банкінги і мобільні додатки у режимі онлайн.