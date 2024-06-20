Украина ведет переговоры с Европейским Союзом о продлении миссии ЕС, которая началась в 2022 году, по подготовке военных Сил обороны Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

Детали

В ведомстве рассказали, что заместитель министра обороны Украины Александр Балануца обсудил с главой военного штаба ЕС генерал-лейтенантом Микаэлем Ван дер Лааном необходимость продолжения миссии ЕС EUMAM по подготовке украинских военных.

По состоянию на сегодня, благодаря инициативе партнеров, подготовку прошли более 52 тысяч украинских солдат, сержантов и офицеров, что втрое превышает объявленные ожидания - резюмировали в Министерстве обороны Украины.

Отмечается, что миссия ЕС по военной помощи Украине началась осенью 2022 года после заседания 27 министров обороны стран ЕС и рассчитана на два года.

Однако может быть продолжена в случае необходимости – именно на это направлены текущие переговоры украинского военного руководства с лидерами ЕС.

Балануца пояснил, что ВСУ активно формируют новые бригады, и нуждаются в качественном обучении для военных. По его словам, продолжение миссии ЕС по военной помощи Украине является критически важным.

Я поддерживаю продолжение обучения и подготовки украинских военных в рамках тренировочной военной миссии EUMAM. Мы благодарим Украину за ее борьбу против российской агрессии и должны делать все возможное для ее поддержки - отметил генерал-лейтенант Микаэль Ван дер Лаан.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил ,что НАТО создаст в Польше совместный учебный центр, который поможет украинским военным обмениваться опытом с западными партнерами и тренироваться по стандартам НАТО.