За два роки ЄС вже підготував понад 52 тисячі українських військових - Міноборони
Київ • УНН
Україна веде переговори з Європейським союзом щодо продовження місії військової допомоги ЄС, яка розпочалася у 2022 році, для продовження підготовки українських збройних сил для захисту України від російської агресії.
Україна веде перемовини з Європейським Союзом щодо продовження місії ЄС, яка розпочалась у 2022 році, з підготовки військових Сил оборони України. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони України.
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У відомстві розповіли, що заступник міністра оборони України Олександр Балануца обговорив з Головою військового штабу ЄС генерал-лейтенантом Мікаелем Ван дер Лааном необхідність продовження місії ЄС EUMAM з підготовки українських військових.
Станом на сьогодні, завдяки ініціативі партнерів, підготовку пройшли понад 52 тисячі українських солдатів, сержантів та офіцерів, що втричі перевищує оголошені очікування
Зазначається, що місія ЄС з військової допомоги Україні розпочалася восени 2022 року після засідання 27 міністрів оборони країн ЄС і розрахована на два роки.
Проте може бути продовжена у випадку необхідності – саме на це спрямовані поточні переговори українського військового керівництва з лідерами ЄС.
Балануца пояснив, що ЗСУ активно формують нові бригади, і потребують якісного навчання для військових. За його словами, продовження місії ЄС з військової допомоги Україні є критично важливим.
Я підтримую продовження навчання та підготовки українських військових в межах тренувальної військової місії EUMAM. Ми дякуємо Україні за її боротьбу проти російської агресії та маємо зробити все можливе для її підтримки
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтеберг заявив, що НАТО створить у Польщі спільний навчальний центр, який допоможе українським військовим обмінюватися досвідом із західними партнерами і тренуватися за стандартами НАТО.