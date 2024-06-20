За два роки ЄС вже підготував понад 52 тисячі українських військових - Міноборони

Україна веде перемовини з Європейським Союзом щодо продовження місії ЄС, яка розпочалась у 2022 році, з підготовки військових Сил оборони України. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони України.

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У відомстві розповіли, що заступник міністра оборони України Олександр Балануца обговорив з Головою військового штабу ЄС генерал-лейтенантом Мікаелем Ван дер Лааном необхідність продовження місії ЄС EUMAM з підготовки українських військових.

Станом на сьогодні, завдяки ініціативі партнерів, підготовку пройшли понад 52 тисячі українських солдатів, сержантів та офіцерів, що втричі перевищує оголошені очікування

Зазначається, що місія ЄС з військової допомоги Україні розпочалася восени 2022 року після засідання 27 міністрів оборони країн ЄС і розрахована на два роки.

Проте може бути продовжена у випадку необхідності – саме на це спрямовані поточні переговори українського військового керівництва з лідерами ЄС.

Балануца пояснив, що ЗСУ активно формують нові бригади, і потребують якісного навчання для військових. За його словами, продовження місії ЄС з військової допомоги Україні є критично важливим.

Я підтримую продовження навчання та підготовки українських військових в межах тренувальної військової місії EUMAM. Ми дякуємо Україні за її боротьбу проти російської агресії та маємо зробити все можливе для її підтримки