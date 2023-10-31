За сутки из-за обстрелов рф в Херсонской области погибли два человека: в больнице скончался 79-летний мужчина, получивший ранения в Михайловке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. За минувшие сутки россия непрерывно обстреливала Херсонщину. В результате ударов повреждена инфраструктура. Известно о 2 погибших и 17 раненых за сутки людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области и пресс-секретаря Херсонской ОВА Александра Толоконникова.
Детали
Вчера россияне непрерывно обстреливали общины Херсонского, Бериславского и Каховского районов.
Так в Бериславе после серии мощных взрывов значительно повреждены 2 административных здания, которые пострадали от предыдущих атак, музыкальная школа, а также 8 частных домов. По окрестностям города оккупанты открыли минометный огонь, ранены 44-летняя женщина и 46-летний мужчина.
В Казацком Каховского района в результате артиллерийского обстрела ранены 48-летний мужчина и 86-летняя женщина, в Велетенском Белозерской громады - 65-летний мужчина.
Под артобстрелом находилась и Белозерка, ранены мужчины в возрасте 53 и 57 лет, повреждены 7 частных домов, административное здание, ветклиника и автомобиль.
В свою очередь в Зимовнике российским снарядом ранен 60-летний мужчина.
В конце концов в больнице скончался 79-летний мужчина, получивший тяжелые ранения 27 октября в Михайловци, когда российские военные атаковали с дрона его дом.
Напомним
Кроме этого в пригороде Херсона во время вражеского артиллерийского обстрела на территории собственного домовладения погибла 63-летняя женщина, у ее 62-летнего мужчины осколочные ранения.
Также вчера под обстрел попал маршрутный автобус с пассажирами. Ранения получили 8 человек, возраст пострадавших от 36 до 69 лет. Двое из раненых, 36-летняя женщина и 49-летний мужчина, находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации.