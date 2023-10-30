Росіяни обстріли околиці Херсона: загинула літня жінка — МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Через сьогоднішній російський обстріл передмістя Херсона загинула літня жінка. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко, пише УНН.
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"Армія рф у Херсоні вбила мирну жительку! Наразі відомо, що біля кладовища у Киндійці Херсонської міської територіальної громади внаслідок ворожого обстрілу близько 15.00 загинула жінка 1960 року народження. Вона отримала травми не сумісні з життям",— написав Роман Мрочко.
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Сьогодні вдень російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли передмістя Херсона. Попередньо повідомляли, що є одна поранена та одна загибла людина.
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Нагадаємо
Окрім цього окупанти завдали удару по маршрутному автобусі у Херсоні. В результаті обстрілу постраждали сім людей — двоє чоловіків та пʼятеро жінок.
Сьогодні рф також влучила в одну з найпопулярніших бібліотек Херсона.