Окупанти обстріляли бібліотеку в Херсоні - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В Херсонській ОВА показали, як виглядає одна з найпопулярніших бібліотек Херсона після чергового російського обстрілу, інформує УНН.
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«Через влучання на останньому поверсі сталася пожежа. Займання ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події. Люди внаслідок цього удару не постраждали», - йдеться у повідомленні ОВА.
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Крім того, сьогодні росіяни скинули дві керовані авіаційні бомби по селищу у Бериславському районі Херсонської області. Також під вогнем опинились Берислав, Томина Балка та Козацьке. Через ворожі обстріли постраждали чотири льодини. Берислав залишився без світла.