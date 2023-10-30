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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты обстреляли библиотеку в Херсоне-ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. В Херсонской ОВА показали, как выглядит одна из самых популярных библиотек Херсона после очередного российского обстрела, информирует УНН.

Оккупанты обстреляли библиотеку в Херсоне-ОВА

Цитата

«Из-за попадания на последнем этаже произошел пожар. Возгорание ликвидировали пожарные, которые оперативно прибыли на место происшествия. Люди в результате этого удара не пострадали», - говорится в сообщении ОВА.

Дополнение

Кроме того, сегодня россияне сбросили две управляемые авиационные бомбы по поселку в Бериславском районе Херсонской области. Также Под огнем оказались Берислав, Томина Балка и казацкое. Из-за вражеских обстрелов пострадали четыре льдины. Берислав остался без света.

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