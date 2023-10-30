Оккупанты обстреляли библиотеку в Херсоне-ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Херсонской ОВА показали, как выглядит одна из самых популярных библиотек Херсона после очередного российского обстрела, информирует УНН.
Цитата
«Из-за попадания на последнем этаже произошел пожар. Возгорание ликвидировали пожарные, которые оперативно прибыли на место происшествия. Люди в результате этого удара не пострадали», - говорится в сообщении ОВА.
Дополнение
Кроме того, сегодня россияне сбросили две управляемые авиационные бомбы по поселку в Бериславском районе Херсонской области. Также Под огнем оказались Берислав, Томина Балка и казацкое. Из-за вражеских обстрелов пострадали четыре льдины. Берислав остался без света.
//