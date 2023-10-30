Окупанти зранку обстрілюють Херсонщину: відомо про чотирьох травмованих, Берислав залишився без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. росіяни скинули дві керовані авіаційні бомби по селищу у Бериславському районі Херсонської області. Також під вогнем опинились Берислав, Томина Балка та Козацьке. Через ворожі обстріли постраждали чотири льодини. Берислав залишився без світла. Про це повідомляє УНН із посиланням на Херсонську ОВА та голову ОВА Олександра Прокудіна.
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За даними ОВА, на виїзді з міста Берислав через ворожі обстріли постраждали 44-річна жінка та 46-річний чоловік. Зараз вони знаходяться у лікарні, медики надають потерпілим допомогу.
Крім того, як заявив голова ОВА, окупанти атакували обʼєкт критичної інфраструктури у Бериславі.
«Через російський обстріл Берислав залишився без електропостачання. Нині визначаємо ступінь пошкодження. Невдовзі енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло», - написав Прокудін у Telegram.
Крім того, двома керованими авіабомбами ворог вдарив по селу в Бериславському районі. Через атаку пошкоджені будинки та зруйнована каплиця Пресвятої Богородиці.
У Томиній Балці під ворожим вогнем опинився житловий будинок. В оселі пошкоджено вікна, фасад, дах, а також паркан. Легкі уламкові поранення отримав 70-річний чоловік.
Через черговий російський обстріл Козацького постраждав 48-річний місцевий житель. Його з травмою ноги доставили до лікарні.
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