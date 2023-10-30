Окупанти зранку обстрілюють Херсонщину: відомо про чотирьох травмованих, Берислав залишився без світла

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. росіяни скинули дві керовані авіаційні бомби по селищу у Бериславському районі Херсонської області. Також під вогнем опинились Берислав, Томина Балка та Козацьке. Через ворожі обстріли постраждали чотири льодини. Берислав залишився без світла. Про це повідомляє УНН із посиланням на Херсонську ОВА та голову ОВА Олександра Прокудіна.