росіяни вночі скинули чотири авіабомби на Новоберислав, вранці обстріляли Козацьке - Херсонська ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. російська авіація продовжує нищити Херсонщину. У ніч на 30 жовтня росіяни скинули по селищу чотири керовані авіаційні бомби. А зранку обстріляли Козацьке, поранення отримала літня жінка. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Цитата
«Біля 04:00 на це село окупанти скинули чотири керовані авіабомби. Пошкоджено оселі та господарчі будівлі. Дивом обійшлося без постраждалих серед місцевих жителів»- написав Прокудін у Telegram.
Доповнення
Також, за словами очільника ОВА, зранку під ворожим вогнем було Козацьке. Поранення отримала 86-річна жінка. Зараз вона знаходиться у лікарні, їй надають меддопомогу.
Крім того, окупанти шість разів з авіації вдарили по двох населених пунктах Бериславського району.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворог уночі здійснив понад 15 обстрілів по території України, у Херсоні є жертва - МВС