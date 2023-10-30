россияне ночью сбросили четыре авиабомбы на Новоберислав, утром обстреляли Казацкое - Херсонская ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. российская авиация продолжает уничтожать Херсонщину. В ночь на 30 октября россияне сбросили по поселку четыре управляемые авиационные бомбы. А утром обстреляли Казацкое, ранение получила пожилая женщина. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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«Около 04:00 на это село оккупанты сбросили четыре управляемые авиабомбы. Повреждены дома и хозяйственные постройки. Чудом обошлось без пострадавших среди местных жителей»- написал Прокудин в Telegram.
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Также, по словам начальника ОВА, утром под вражеским огнем было Казацкое. Ранение получила 86-летняя женщина. Сейчас она находится в больнице, ей оказывают мед помощь.
Кроме того, оккупанты шесть раз из авиации ударили по двум населенным пунктам Бериславского района.
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