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Ворог уночі здійснив понад 15 обстрілів по території України, у Херсоні є жертва - МВС

Київ • УНН

 • 40315 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російській війська у ніч на 30 жовтня здійснили понад 15 обстрілів по території України, у Херсоні є загибла людина, повідомив голова МВС Ігор Клименко у понеділок, пише УНН.

Ворог уночі здійснив понад 15 обстрілів по території України, у Херсоні є жертва - МВС

Цитата

"Цієї ночі окупанти завдали більше 15 обстрілів по території України. Одна людина загинула у Херсоні", - написав Клименко у Телеграм.

Деталі

Як повідомив голова МВС, ситуація на ранок така:

  • Херсонська область: о 22:40 російські військові обстріляли обласний центр. Внаслідок атаки сталася пожежа у приватному будинку. Уже за годину окупанти знову обстріляли Херсон. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Підрозділи ДСНС врятували чотирьох людей та загасили пожежу у квартирі. О 5 ранку внаслідок обстрілу Херсона одна людина отримала поранення. Також впродовж ночі російські військові з артилерії та авіації наносили удари по Херсонському, Бериславському та Каховському районах.
  • Дніпропетровська область: ворог не припиняє тероризувати прибережні населені пункти - з артилерії обстріляв Нікополь. У Дніпровському районі близько 2 ночі внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, приватний будинок та автомобіль.
  • Миколаївська область: окупанти обстріляли Баштанський район. У селі Лепетиха виникла пожежа у складському приміщенні, яку ліквідували підрозділи ДСНС.
  • Донецька область: російські військові завдали ракетного удару по Волноваському району.
  • Сумська область: близько 1-ої ночі окупанти з артилерії обстріляли село Кіндратівка Сумського району, а з мінометів - село Рожковичі Шосткинського району.

Доповнення

Сили оборони у ніч на 30 жовтня у небі над Україною знищили 12 з 12 ударних дронів типу Shahed та дві з двох ракет Х-59, запущених російськими військами.

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