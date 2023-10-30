Повітряні сили: уночі збито усі 12 "шахедів" та дві ракети Х-59
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сили оборони у ніч на 30 жовтня у небі над Україною знищили 12 з 12 ударних дронів типу Shahed та дві з двох ракет Х-59, запущених російськими військами, повідомили у понеділок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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У ніч на 30 жовтня, як повідомляється, окупанти атакували 12-ма ударними БпЛА типу Shahed та двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Пуски КАР Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору ТОТ Запорізької області, "шахеди" летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ у рф.
"Усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей", - ідеться у повідомленні.
До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.
Доповнення
Сили оборони завдали 16 авіаударів по ворогу.