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Воздушные силы: ночью сбиты все 12 "шахедов" и две ракеты Х-59

Киев • УНН

 • 42812 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Силы обороны в ночь на 30 октября в небе над Украиной уничтожили 12 из 12 ударных дронов типа Shahed и две из двух ракет Х-59, запущенных российскими войсками, сообщили в понедельник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Воздушные силы: ночью сбиты все 12 "шахедов" и две ракеты Х-59

Детали

В ночь на 30 октября, как сообщается, оккупанты атаковали 12-ю ударными БпЛА типа Shahed и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59. Пуски УАР Х-59 осуществлены с вражеских самолетов из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, "шахеды" летели с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарск в рф.

"Все 14 воздушных целей противника было уничтожено противовоздушной обороной, в частности в пределах Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Дополнение

Силы обороны нанесли 16 авиаударов по врагу.

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