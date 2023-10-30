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Враг ночью совершил более 15 обстрелов по территории Украины, в Херсоне есть жертва - МВД

Киев • УНН

 • 40315 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Российской войска в ночь на 30 октября совершили более 15 обстрелов по территории Украины, в Херсоне есть погибший человек, сообщил глава МВД Игорь Клименко в понедельник, пишет УНН.

Враг ночью совершил более 15 обстрелов по территории Украины, в Херсоне есть жертва - МВД

Цитата

"Этой ночью оккупанты нанесли более 15 обстрелов по территории Украины. Один человек погиб в Херсоне", - написал Клименко в Телеграм.

Детали

Как сообщил глава МВД, ситуация на утро такая:

  • Херсонская область: в 22:40 российские военные обстреляли областной центр. В результате атаки произошел пожар в частном доме. Уже через час оккупанты снова обстреляли Херсон. Один человек погиб, еще один получил ранения. Подразделения ГСЧС спасли четырех человек и потушили пожар в квартире. В 5 утра в результате обстрела Херсона один человек получил ранения. Также в течение ночи российские военные из артиллерии и авиации наносили удары по Херсонскому, Бериславскому и Каховскому районам.
  • Днепропетровская область: враг не прекращает терроризировать прибрежные населенные пункты - из артиллерии обстрелял Никополь. в Днепровском районе около 2 ночи в результате падения обломков сбитой ракеты поврежден пятиэтажный жилой дом, частный дом и автомобиль.
  • Николаевская область: оккупанты обстреляли Баштанский район. В селе Лепетиха возник пожар в складском помещении, который ликвидировали подразделения ГСЧС.
  • Донецкая область: российские военные нанесли ракетный удар по Волновахскому району.
  • Сумская область: около 1 ночи оккупанты из артиллерии обстреляли село Кондратовка Сумского района, а из минометов - село Рожковичи Шосткинского района.

Дополнение

Силы обороны в ночь на 30 октября в небе над Украиной уничтожили 12 из 12 ударных дронов типа Shahed и две из двух ракет Х-59, запущенных российскими войсками.

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