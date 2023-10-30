Оккупанты утром обстреливают Херсонщину: известно о четырех травмированных, Берислав остался без света
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. россияне сбросили две управляемые авиационные бомбы по поселку в Бериславском районе Херсонской области. Также под огнем оказались Берислав, Томина Балка и Казацкое. Из-за вражеских обстрелов пострадали четыре ледины. Берислав остался без света. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА и главу ОВА Александра Прокудина.
Детали
По данным ОВА, на выезде из города Берислав из-за вражеских обстрелов пострадали 44-летняя женщина и 46-летний мужчина. Сейчас они находятся в больнице, медики оказывают пострадавшим помощь.
Кроме того, как заявил глава ОГА, оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Бериславе.
"Из-за российского обстрела Берислав остался без электроснабжения. Сейчас определяем степень повреждения. Вскоре энергетики приступят к работе, чтобы как можно быстрее вернуть свет", - написал Прокудин в Telegram.
Кроме того, двумя управляемыми авиабомбами враг ударил по селу в Бериславском районе. Из-за атаки повреждены дома и разрушена часовня Пресвятой Богородицы.
В Томиной Балке под вражеским огнем оказался жилой дом. В доме повреждены окна, фасад, крыша, а также забор. Легкие осколочные ранения получил 70-летний мужчина.
Из-за очередного российского обстрела Казацкого пострадал 48-летний местный житель. Его с травмой ноги доставили в больницу.
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