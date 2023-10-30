В окупантів поцупили єнота, якого вони раніше вкрали із Херсонського зоопарку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У російських окупантів вкрали єнота, незаконно вивезеного із зоопарку під час тимчасової окупації Херсона. Про це росіяни розповіли у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що єнота із Херсона невідомий вивіз із території проведення так званої СВО у невідомому напрямку.
Про долю тваринки поки нічого невідомо.
Контекст
Торік росіяни повідомили про викрадення єнота у Херсоні. Після цього мережа вибухнула мемами – українці пропонували обміняти єнота на 10 мобілізованих росіян та казали, що вони обов’язково заберуть єнота назад.
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