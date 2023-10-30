В оккупантов украли енота, которого они ранее украли из Херсонского зоопарка

Детали

Отмечается, что енота из Херсона неизвестный вывез с территории проведения так называемой СВО в неизвестном направлении. О судьбе зверюшки пока ничего неизвестно.

Контекст

В прошлом году россияне сообщили о похищении енота в Херсоне. После этого сеть взорвалась мемами – украинцы предлагали обменять енота на 10 мобилизованных россиян и говорили, что они обязательно заберут енота обратно.

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