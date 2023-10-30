В оккупантов украли енота, которого они ранее украли из Херсонского зоопарка
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. У российских оккупантов украли енота, незаконно вывезенного из зоопарка во время временной оккупации Херсона. Об этом россияне рассказали в своем телеграм-канале, передает УНН.
Детали
Отмечается, что енота из Херсона неизвестный вывез с территории проведения так называемой СВО в неизвестном направлении. О судьбе зверюшки пока ничего неизвестно.
Контекст
В прошлом году россияне сообщили о похищении енота в Херсоне. После этого сеть взорвалась мемами – украинцы предлагали обменять енота на 10 мобилизованных россиян и говорили, что они обязательно заберут енота обратно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: рашисты используют украденного Херсонского енота в своей пропаганде-зоозащитники