рашисти використовують вкраденого херсонського єнота у своїй пропаганді - зоозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. росіяни не тільки вкрали єнота із Херсона, але й використовують його в своїй упоротій пропаганді. Про це йдеться у заяві зоозахисників UAnimals, передає УНН.
Деталі
Телеграм-каналами окупантів почали ширитись ролики та фотографії, на яких росіяни використовують вкраденого єнота в якості інструмента пропаганди. Окупант не просто знімають тварину у відео і тягають для фотозйомок, але й пишуть від імені єнота пости із підтримкою "спецоперації", зазначають зоозахисники.
"Ми вже нічому не дивуємось і лише нагадуємо, що дії росії в Україні є не лише геноцидом, але й екоцидом. За час війни загинули мільйони тварин, 20% природоохоронних територій охоплені війною", - йдеться у повідомленні.
Додамо, що UAnimals запустила міжнародну кампанію #StopEcocideUkraine, щоб покарати росію і ввести нові санкції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Масова загибель дельфінів у Чорному морі: розпочато розслідування екоциду
Раніше
Засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук повідомив, що єнота викрали не рядові російські солдати, а представники військового командування.
Він також додав, що велику частину колекції зоопарку вивезли на територію тимчасово окупованого Кримського півострова.