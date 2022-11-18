рашисти використовують вкраденого херсонського єнота у своїй пропаганді - зоозахисники

Деталі

Телеграм-каналами окупантів почали ширитись ролики та фотографії, на яких росіяни використовують вкраденого єнота в якості інструмента пропаганди. Окупант не просто знімають тварину у відео і тягають для фотозйомок, але й пишуть від імені єнота пости із підтримкою "спецоперації", зазначають зоозахисники.

"Ми вже нічому не дивуємось і лише нагадуємо, що дії росії в Україні є не лише геноцидом, але й екоцидом. За час війни загинули мільйони тварин, 20% природоохоронних територій охоплені війною", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що UAnimals запустила міжнародну кампанію #StopEcocideUkraine, щоб покарати росію і ввести нові санкції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Масова загибель дельфінів у Чорному морі: розпочато розслідування екоциду

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UAnimals (@uanimals.official)

Раніше

Засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук повідомив, що єнота викрали не рядові російські солдати, а представники військового командування.

Він також додав, що велику частину колекції зоопарку вивезли на територію тимчасово окупованого Кримського півострова.