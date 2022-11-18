рашисты используют украденного херсонского енота в своей пропаганде - зоозащитники

Детали

В Телеграмм-каналах оккупантов начали распространять ролики и фотографии, на которых россияне используют украденного енота в качестве инструмента пропаганды. Оккупанты не просто снимают животное в видео и таскают для фотосъемок, но и пишут от имени енота посты с поддержкой "спецоперации", отмечают зоозащитники.

"Мы уже ничему не удивляемся и только напоминаем, что действия россии в Украине не только геноцид, но и экоцид. За время войны погибли миллионы животных, 20% природоохранных территорий охвачены войной", - говорится в сообщении.

Добавим, что UAnimals запустила международную кампанию #StopEcocideUkraine, чтобы наказать россию и ввести новые санкции.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UAnimals (@uanimals.official)

Ранее

Основатель движения UAnimals Александр Тодорчук сообщил, что енота похитили не рядовые российские солдаты, а представители военного командования.

Он также добавил, что большую часть коллекции зоопарка вывезли на территорию временно оккупированного Крымского полуострова.