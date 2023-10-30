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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Россияне обстреляли окрестности Херсона: погибла пожилая женщина — МВА

Киев • УНН

 • 31720 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Во время сегодняшнего российского обстрела пригорода Херсона погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко, пишет УНН.

Россияне обстреляли окрестности Херсона: погибла пожилая женщина — МВА

Цитата

"Армия рф в Херсоне убила мирную жительницу! Сейчас известно, что возле кладбища в Индии Херсонской городской территориальной общины в результате вражеского обстрела около 15.00 погибла женщина 1960 года рождения. Она получила травмы несовместимы с жизнью", — написал Роман Мрочко.

Детали

Сегодня днем российские оккупационные войска с временно оккупированного левого берега обстреляли пригород Херсона. Ранее сообщали, что есть один раненый и один погибший человек.

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Напомним

Также сегодня оккупанты нанесли удар по маршрутному автобусу в Херсоне. В результате обстрела пострадали семь человек — двое мужчин и пять женщин.

Сегодня рф также попала в одну из самых популярных библиотек Херсона.

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