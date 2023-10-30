Россияне обстреляли окрестности Херсона: погибла пожилая женщина — МВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Во время сегодняшнего российского обстрела пригорода Херсона погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко, пишет УНН.
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"Армия рф в Херсоне убила мирную жительницу! Сейчас известно, что возле кладбища в Индии Херсонской городской территориальной общины в результате вражеского обстрела около 15.00 погибла женщина 1960 года рождения. Она получила травмы несовместимы с жизнью", — написал Роман Мрочко.
Детали
Сегодня днем российские оккупационные войска с временно оккупированного левого берега обстреляли пригород Херсона. Ранее сообщали, что есть один раненый и один погибший человек.
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Напомним
Также сегодня оккупанты нанесли удар по маршрутному автобусу в Херсоне. В результате обстрела пострадали семь человек — двое мужчин и пять женщин.
Сегодня рф также попала в одну из самых популярных библиотек Херсона.