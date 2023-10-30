Обстріл маршрутки в Херсоні: постраждали семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В результаті обстрілу російськими військами маршрутного автобусу у Херсоні постраждало семеро - двоє чоловіків та пʼятеро жінок. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає УНН.
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«Нині відомо про сімох постраждалих внаслідок обстрілу маршрутного таксі у Херсоні. Це двоє чоловіків та пʼятеро жінок», - розповів голова ОВА.
Деталі
Стало відомо, що 36-річна херсонка отримала тяжкі поранення; іншу жінку, 69 років, госпіталізували до хірургічного відділення у стані середньої тяжкості.
Усім потерпілим надається необхідна медична допомога.
Раніше
Маршрутне таксі, що належить місцевому комунальному підприємству потрапило під російський обстріл у Дніпровському районі міста Херсон. Зпочатку було відомо про пятьох постраждалих.