Обстрел маршрутки в Херсоне: пострадали семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В результате обстрела российскими войсками маршрутного автобуса в Херсоне пострадали семеро - двое мужчин и пятеро женщин. Об этом сообщает председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.
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"Сейчас известно о семи пострадавших в результате обстрела маршрутного такси в Херсоне. Это двое мужчин и пятеро женщин", - рассказал председатель ОВА.
Детали
Стало известно, что 36-летняя херсонка получила тяжелые ранения; другую женщину, 69 лет, госпитализировали в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее
Маршрутное такси, принадлежащее местному коммунальному предприятию попало под российский обстрел в Днепровском районе города Херсон. Сначала было известно о пяти пострадавших.