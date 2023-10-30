Окупанти обстріляли маршрутку у Херсоні, відомо про 5 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російські війська обстріляли маршрутний автобус у Херсоні, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Як зазначив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, наразі відомо про 5 постраждалих, пише УНН.
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"Окупанти обстріляли маршрутний автобус у Херсоні. Попередньо відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. Одна жінка знаходиться у тяжкому стані. Інформація уточнюється", - написав Прокудін у Telegram.
Деталі
Голова Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив, що армія рф атакувала Херсон з тимчасово окупованого лівого берега після 14:00.
"У Дніпровському районі під обстріл потрапило маршрутне таксі, яке належить комунальному підприємству міста. За попереднім повідомленням, поранення отримали п'ятеро людей. Одну з постраждалих - жінку 35 років - ушпиталено. Інформація уточнюється", - зазначив Мрочко у Telegram.
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