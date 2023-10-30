Оккупанты обстреляли маршрутку в Херсоне, известно о 5 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Российские войска обстреляли маршрутный автобус в Херсоне, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Как отметил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, сейчас известно о 5 пострадавших, пишет УНН.
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"Оккупанты обстреляли маршрутный автобус в Херсоне. Предварительно известно о по меньшей мере четырех пострадавших. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Информация уточняется", - написал Прокудин в Telegram.
Детали
Глава Херсонской ГВА Роман Мрочко уточнил, что армия рф атаковала Херсон с временно оккупированного левого берега после 14:00.
"В Днепровском районе под обстрел попало маршрутное такси, которое принадлежит коммунальному предприятию города. По предварительному сообщению, ранения получили пять человек. Одна из пострадавших - женщина 35 лет - госпитализирована. Информация уточняется", - отметил Мрочко в Telegram.
Напомним
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