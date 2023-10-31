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The Guardian

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За добу через обстріли рф на Херсонщині загинули дві людини: у лікарні помер 79-річний чоловік, який отримав поранення у Михайлівці

Київ • УНН

 • 28361 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За минулу добу росія безперервно обстрілювала Херсонщину. Внаслідок ударів пошкоджено інфраструктуру. Відомо про 2 загиблих і 17 поранених за добу людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області та речника Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова.

За добу через обстріли рф на Херсонщині загинули дві людини: у лікарні помер 79-річний чоловік, який отримав поранення у Михайлівці

Деталі

Вчора росіяни безперервно обстрілювали громади Херсонського, Бериславського та Каховського районів.

Так у Бериславі після серії потужних вибухів значно пошкоджені 2 адміністративні будівлі, які постраждали від попередніх атак, музична школа, а також 8 приватних будинків. По околицях міста окупанти відкрили мінометний вогонь, поранено 44-річну жінку та 46-річного чоловіка.

У Козацькому Каховського району внаслідок артилерійського обстрілу поранено 48-річного чоловіка та 86-річну жінку, у Велетенському Білозерської громади – 65-річного чоловіка.

Під артобстрілом перебувала й Білозерка, поранено чоловіків віком 53 та 57 років, пошкоджено 7 приватних будинків, адміністративну будівлю, ветклініку та автомобіль.

Своєю чергою у Зимівнику російським снарядом поранено 60-річного чоловіка.

Зрештою у лікарні помер 79-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення 27 жовтня у Михайлівці, коли російські військові атакували з дрона його будинок. 

Нагадаємо

Окрім цього в передмісті Херсона під час ворожого артилерійського обстрілу на території власного домоволодіння загинула 63-річна жінка, у її 62-річного чоловіка уламкові поранення. 

Також вчора під обстріл потрапив маршрутний автобус з пасажирами. Поранення отримали 8 людей, вік постраждалих від 36 до 69 років. Двоє з поранених, 36-річна жінка та 49-річний чоловік, перебувають у тяжкому стані у відділенні реанімації.

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