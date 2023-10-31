За добу через обстріли рф на Херсонщині загинули дві людини: у лікарні помер 79-річний чоловік, який отримав поранення у Михайлівці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За минулу добу росія безперервно обстрілювала Херсонщину. Внаслідок ударів пошкоджено інфраструктуру. Відомо про 2 загиблих і 17 поранених за добу людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області та речника Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова.
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Вчора росіяни безперервно обстрілювали громади Херсонського, Бериславського та Каховського районів.
Так у Бериславі після серії потужних вибухів значно пошкоджені 2 адміністративні будівлі, які постраждали від попередніх атак, музична школа, а також 8 приватних будинків. По околицях міста окупанти відкрили мінометний вогонь, поранено 44-річну жінку та 46-річного чоловіка.
У Козацькому Каховського району внаслідок артилерійського обстрілу поранено 48-річного чоловіка та 86-річну жінку, у Велетенському Білозерської громади – 65-річного чоловіка.
Під артобстрілом перебувала й Білозерка, поранено чоловіків віком 53 та 57 років, пошкоджено 7 приватних будинків, адміністративну будівлю, ветклініку та автомобіль.
Своєю чергою у Зимівнику російським снарядом поранено 60-річного чоловіка.
Зрештою у лікарні помер 79-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення 27 жовтня у Михайлівці, коли російські військові атакували з дрона його будинок.
Нагадаємо
Окрім цього в передмісті Херсона під час ворожого артилерійського обстрілу на території власного домоволодіння загинула 63-річна жінка, у її 62-річного чоловіка уламкові поранення.
Також вчора під обстріл потрапив маршрутний автобус з пасажирами. Поранення отримали 8 людей, вік постраждалих від 36 до 69 років. Двоє з поранених, 36-річна жінка та 49-річний чоловік, перебувають у тяжкому стані у відділенні реанімації.